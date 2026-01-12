Fenerbahçe'den Kante bombası! Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe, transfer piyasasını sarsacak bir hamleye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli kulübün, dünya futbolunun önemli orta saha oyuncularından N'Golo Kante için resmi teklif yaptığı öğrenildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcunun transferiyle ilgili süreci hızlandırdı.
Bu kapsamda (yarın) 13 Ocak Salı günü, Kante'nin menajeri ile kritik bir görüşme gerçekleştirilecek.
KARİYER KARNESİ
34 yaşındaki Fransız ön libero, 2023 yılında Chelsea'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a transfer olmuştu.
Burada bir türlü dikiş tutturamayan Kante, kariyeri boyunca çıktığı 533 resmi maçta 33 gol ve 39 asist kaydetti.