12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
1-0
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
1-066'
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Fenerbahçe'den Kante bombası! Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe, dünya futbolunun yıldız orta sahası N'Golo Kante için resmi teklifte bulundu.

calendar 12 Ocak 2026 20:32 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 21:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Kante bombası! Resmi teklif yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, transfer piyasasını sarsacak bir hamleye hazırlanıyor.
 
Sarı-lacivertli kulübün, dünya futbolunun önemli orta saha oyuncularından N'Golo Kante için resmi teklif yaptığı öğrenildi.
 
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcunun transferiyle ilgili süreci hızlandırdı.
 
Bu kapsamda (yarın) 13 Ocak Salı günü, Kante'nin menajeri ile kritik bir görüşme gerçekleştirilecek.
 
KARİYER KARNESİ
 
34 yaşındaki Fransız ön libero, 2023 yılında Chelsea'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a transfer olmuştu.
 
Burada bir türlü dikiş tutturamayan Kante, kariyeri boyunca çıktığı 533 resmi maçta 33 gol ve 39 asist kaydetti.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.