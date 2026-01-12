12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Fenerbahçe yönetimi, transfer için gidiyor!

Fenerbahçe, "bir-iki eksik daha var" diyen Ertan Torunoğulları'nın açıklamasının ardından, önemli bir transfer için yöneticilerini Salı sabahı Dubai'ye gönderiyor.

calendar 12 Ocak 2026 16:37 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 18:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, katıldığı etkinlikte transfer için konuştu.

GALATASARAY DERBİSİ

Galatasaray ile Süper Kupa'da oynadıkları ve kazandıkları finali değerlendiren Torunoğulları, "Pozitif olarak Süper Kupa'nın etkisi olur lige ama biz sadece bir maç kazandık. Lig havası başka, Süper Kupa havası daha farklı." dedi.


Şampiyonluk için konuşan sarı-lacivertli yönetici, "Bu enerji ile ile lige başladığımızda çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Biz bu sene şampiyon olacağımıza inanıyoruz ve hep söylüyoruz." diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Ertan Torunoğulları, transfer için, "Takımda bir iki eksik daha var. Onları giderdikten sonra tam anlamıyla hazır olacağız." sözlerini sarf etti.

TRANSFERE GİDİYORLAR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de transfer toplantısı sona erdi. Önemli aşama kaydedilen bir transfer için yöneticiler Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek, 13 Ocak Salı günü saat 07.55'te Dubai'ye uçacak.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
