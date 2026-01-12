12 Ocak
Real Madrid Xabi Alonso'yu görevden aldı, jet hızında yerine gelen ismi açıkladı

Real Madrid, Xabi Alonso'nun görevine son verildiğini açıkladı. Eflatun beyazlılar yerine Arbeloa'nın getirildiğini duyurdu.

12 Ocak 2026
İspanyol ekibi Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırarak yerine Alvaro Arbeloa'yı getirdi. 

İspanya Süper Kupa finalinde dün Barcelona'ya 3-2 yenilen Real Madrid, kulübün resmi internet sitesinden arka arkaya yaptığı açıklamalarla teknik direktör değişikliğine gidildiğini duyurdu.

Başkent temsilcisinden yapılan ilk açıklamada, 8 ay önce göreve getirilen 44 yaşındaki Xabi Alonso ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi. İspanyol ekibi sonraki duyurusunda ise, Alonso'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcusu ve 2020'den bu yana Real Madrid'in alt yapı takımlarını çalıştıran 42 yaşındaki Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini açıkladı.



2009-16 yıllarında 238 kez Real Madrid forması giyen Arbeloa, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1'i LaLiga olmak üzere 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Ligde Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 puanla 7. durumda bulunuyor.

PERFORMANSI

Alonso, Real Madrid ile çıktığı 34 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

