Manisa FK, Ümraniyespor'u tek golle devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

calendar 12 Ocak 2026 23:59
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Manisa FK, Ümraniyespor'u tek golle devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Manisa FK 1-0'lık skorla kazandı.

Manisa FK'ye galibiyeti getiren golü dakika 62'de Lois Diony kaydetti.

Bu sonucun ardından Manisa FK, 26 puana yükseldi. Ümraniyespor, 21 puanda kaldı.

1. Lig'in bir sonraki maçında Manisa FK, Hatayspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, Serik Spor'u ağırlayacak.

Stat: Manisa 19 Mayıs 

Hakemler: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Murathan Çomoğlu

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Dk. 84 Osman Kahraman), Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler, Toure, Lindseth, Muhammed Enes Kiprit (DK. 46 Cissokho), Adekanye (Dk. 90+4 Ahmet Şen), Yusuf Talum, Diony



Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 71 Hoti), Djokanovic, Bardhi (Dk. 72 Atalay Babacan), Benny (Dk. 83 Soukou), Barış Ekincier (Dk. 63 Talha Bartu Özdemir), Batuhan Çelik (Dk. 63 Kosoko)

Gol: Dk. 62 Diony (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 71 Ayberk Karapo, Dk. 90+3 Vedat Karakuş (Manisa FK) Dk. 89 Glumac (Eminevim Ümraniyespor)

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
