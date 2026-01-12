Manisa FK, Ümraniyespor'u tek golle devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Manisa FK 1-0'lık skorla kazandı.
Manisa FK'ye galibiyeti getiren golü dakika 62'de Lois Diony kaydetti.
Bu sonucun ardından Manisa FK, 26 puana yükseldi. Ümraniyespor, 21 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki maçında Manisa FK, Hatayspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, Serik Spor'u ağırlayacak.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Murathan Çomoğlu
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Dk. 84 Osman Kahraman), Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler, Toure, Lindseth, Muhammed Enes Kiprit (DK. 46 Cissokho), Adekanye (Dk. 90+4 Ahmet Şen), Yusuf Talum, Diony
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 71 Hoti), Djokanovic, Bardhi (Dk. 72 Atalay Babacan), Benny (Dk. 83 Soukou), Barış Ekincier (Dk. 63 Talha Bartu Özdemir), Batuhan Çelik (Dk. 63 Kosoko)
Gol: Dk. 62 Diony (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 71 Ayberk Karapo, Dk. 90+3 Vedat Karakuş (Manisa FK) Dk. 89 Glumac (Eminevim Ümraniyespor)