Gümüş Artacak mı, Düşer mi? 12 Ocak Gümüş Fiyatları

Piyasalar 2026 yılının ilk haftasına "güvenli liman" arayışıyla giriş yaptı. ABD'nin hafta sonu gerçekleştirdiği iddia edilen dış operasyonlar ve küresel belirsizlikler, ons altını 4.420 dolar, ons gümüşü ise 75 dolar seviyelerinin üzerine taşıdı. Özellikle gümüşteki yükselişin hızı, altını geride bırakarak yatırımcıların iştahını kabarttı. "Fakirin altını" olarak bilinen gümüşün gram fiyatı, iç piyasada tarihi bir eşik olan 100 TL barajını resmen geçti. İşte 12 Ocak 2026 güncel rakamlar ve uzman yorumları...

Piyasaların açılmasıyla birlikte kaydedilen güncel veriler şu şekildedir:

Gümüş Gram (TL): 104,57 TL (Satış)

Gümüş Ons ($): 75,46 $

Gram Altın (TL): 6.119 TL (Satış)

Çeyrek Altın: 10.005 TL (Satış)

Ons Altın ($): 4.421 $

Gümüş fiyatları 2025 yılındaki %140'lık devasa artışının ardından 2026'ya da hızlı başladı. Uzmanların görüşleri ise şöyle şekilleniyor:

100 TL Psikolojik Sınırı: Analistler, gram gümüşün 100 TL üzerinde kalıcılık sağlamasının yükseliş ivmesini 120 TL hedefine doğru taşıyabileceğini belirtiyor.

Sanayi Talebi: Güneş panelleri ve elektrikli araç üretimindeki gümüş ihtiyacı, arzın talebi karşılayamamasına neden oluyor. Bu yapısal açık, fiyatların orta vadede düşmesini engelliyor.

Risk Uyarısı: Bazı uzmanlar gümüşün "aşırı yükseldiğini" ve 2026'da sert düzeltmelerin (geri çekilmelerin) yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Altın fiyatları, ons tarafında 4.400 dolar barajını aşarak 45 yılın en güçlü açılışlarından birini yaptı.

Hedef 5 Haneli Rakamlar: Pazar uzmanları, gram altının 2026 yılı içerisinde kademeli olarak 8.000 TL ve üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

Jeopolitik Etki: ABD-Venezuela gerilimi ve küresel çatışma riskleri sıcak kaldığı sürece altının "düşmesi" zor görünüyor.

Kısa vadeli dalgalanmaların yüksek olduğu bu dönemde uzmanlar, "zirveden alım" riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini, ancak orta ve uzun vadede gümüş ve altının portföy çeşitlendirmesi için halen en güçlü adaylar olduğunu vurguluyor.