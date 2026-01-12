12 Ocak
Gençlerbirliği'nde Arda Çakmak 'hibe ettim' demişti! Borç verdiği ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Başkan Arda Çakmak'ın 'hibe ettim' dediği parayı, kırmızı-siyahlılara verirken borç olarak gösterdiği öne sürüldü.

12 Ocak 2026 19:33
Gençlerbirliği'nde Arda Çakmak 'hibe ettim' demişti! Borç verdiği ortaya çıktı
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak'ın, kulübe hibe ettim dediği parayı borç olarak gösterdiği iddia edildi.

Haber 7'nin haberine göre; Gençlerbirliği'nde seçimli genel kurul öncesi kulüpte sular durulmuyor… 700'e yakın naylon üyelik iddiasının ardından ikinci skandal gündeme bomba gibi düştü. 

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu'ndan edinilen bilgilere göre, Başkan Arda Çakmak'ın göreve geldikten hemen sonra kulübe hibe ettim dediği 1 milyon Euro'nun kaynağı ortaya çıktı. Bu para hibe veya bağış olarak değil borç olarak kayda geçti.



CAMİA AYAKLANDI!

Yasa gereği genel kurul izni olmadan kulübe borç verilmesinin hukuka aykırı olmasına rağmen Çakmak'ın bu hamlesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Mali olarak zor durumda olan kulübe, söz konusu parayı Arda Çakmak, kulübe borç olarak verdiği iddia edildi. Bunun haricinde kulübün TFF'den 30 milyon TL olan alacağını da ön ödemeli olarak aldığı ve bu şekilde kulübün borçlarını verdiği öğrenildi. Kulüp içerisinde hibe olarak söylenen paraların perde arkasındaki borç skandalının ortaya çıkmasıyla, camia yönetime karşı isyan bayrakları da açıldı.

700'E YAKIN NAYLON ÜYE

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından 700'e yakın yeni üye kaydı yapıldığı, hatta bazı kayıt defterlerinde yeni üyelikler için boş sayfalar bırakıldığı iddia edildi. Oysa ki seçimli genel kurul kararı alınmasının ardından yeni üyelik kaydı yapılması hukuka aykırı.

Kulüp çevrelerinde bu üyeliklerin, 17 Ocak'ta yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda sonuçları etkilemek amacıyla yapıldığı yönünde yorumlandı.

ESKİ ÜYELİKLER ASKIYA ALINDI

Yalnızca yeni üyeler kaydedilmekle kalınmadı, aynı zamanda bazı eski üyelerin üyeliklerinin de askıya alındığı ve böylece oy kullanmalarının engellendiği de iddia edildi.

