Beşiktaş ayrılığı duyurdu, dakikalar sonra yeni takımı açıkladı!

Beşiktaş, Çek sol bek oyuncusu David Jurasek ile yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 12 Ocak 2026 19:03 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 21:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Çekya ekibi Slavia Prag, eski futbolcusu David Jurasek'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bekin transferi için Benfica ile anlaşmaya varıldığı ve Jurasek ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

"GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"


Kulübün sitesine konuşan Jurasek, "Slavia Prag, benim için her zaman özel bir yer oldu. Tanıdığım ortama geri döndüğüm için mutluyum ve takımla çalışmayı, stattaki atmosferi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, sezon başında Benfica'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Jurasek'in sözleşmesini feshetmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu başında Futbol A Takımı'mıza katılan profesyonel futbolcu David Jurasek'le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. David Jurasek'e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.



David Jurasek, Beşiktaş formasıyla 17 maçta görev aldı.

