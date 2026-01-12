12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
1-0
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
1-066'
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Anadolu Efes, Büyükçekmece'de zor da olsa galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece'yi deplasmanda 87-85 mağlup etti.

calendar 12 Ocak 2026 21:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 87-85 yendi.
 
Salon: Gazanfer Bilge
 
Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu
 
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 15, Pipes 14, Can Kaan Turgut 4, Bruinsma 12, Bandaogo 12, Yiğit Özkan 2, Pusica 14, Metin Türen 2, Myers 10, Johnson
 
Anadolu Efes: Lee 15, Loyd 23, David Mutaf 12, Ercan Osmani 12, Dessert 7, Beaubois 3, Şehmus Hazer 3, Weiler-Babb 2, Swider 7, Erkan Yılmaz 1, Jones 2
 
1. Periyot: 18-31
 
Devre: 38-50
 
3. Periyot: 65-70
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
