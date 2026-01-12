12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Beşiktaş'ta transfer mesajı: "Son aşamadayız"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, transferlerin kısa süre içinde sonuçlanabileceğini söyledi.

calendar 12 Ocak 2026 17:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: DHA
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, siyah-beyazlıların transfer çalışmalarıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

Taraftarların merakla beklediği takviyeler konusunda net mesajlar veren Daltaban, Fotomaç'a yaptığı açıklamada transferlerin kısa süre içinde sonuçlanabileceğini söyledi.

"İLK 11'DE FORMA GİYEBİLECEK OYUNCULARLA SON AŞAMAYA GELDİK"

"Takviye yapacağız, sözümüzün arkasındayız" diyen Hakan Daltaban, sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Daltaban, "Futbol komitemiz ve başkanımız, teknik kadromuzla birlikte bu konuda çok dikkatli bir çalışma yürütüyor. Takımda oynayacak, uygun şartlarda oyuncular alacağız. İlk 11'de forma giyebilecek nitelikte oyuncularla son aşamalara geldik. Biliyorsunuz bu işlerin pazarlık süreçleri var. Kısa zamanda sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu hafta içi biraz daha netleşir" ifadelerini kullandı.

"ONU TEKNİK KADROYA SORUN"

Transfer sayısıyla ilgili soruya ise temkinli yaklaşan Daltaban, bu konunun teknik kadronun tasarrufunda olduğunu belirtti. Tecrübeli yönetici, "Onu teknik kadroya sorun. Ben bu kulübün ikinci başkanıyım. Bu işi sorgulamak ve hızlandırmakla mükellefim. O yüzden pazarlıkları yapan futbol komitesi, hocalarımızla koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Onlara sorarsınız." dedi.


 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
