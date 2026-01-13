Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta sahada oynayan Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Abdulkadir Parmak'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Bandırmasporumuz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bandırmaspor, Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağladı
1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.
