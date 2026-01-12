12 Ocak
Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurulu ertelendi

TFF 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluğa ulaşılamaması sebebiyle ertelendi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ocak'a ertelendi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki olağanüstü genel kuruluda yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ocak Salı günü aynı yerde saat 14.00'te yapılacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
