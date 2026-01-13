12 Ocak
Torreira'dan derbi sonrası net mesaj: "Bu forma daha fazlasını bekler"

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, yaşanan derbi mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, yaşanan derbi mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Torreira, yenilginin kendilerinde büyük bir üzüntü yarattığını ancak asıl önemli olanın verilecek tepki olduğunu vurguladı.

"GERÇEĞİ KABUL ETMEK GEREKİYOR"

Deneyimli futbolcu açıklamasında, "Birkaç gün geçmesine rağmen üzüntü ve sıkıntı çok büyük. Mağlubiyet acıtmalı ve acıtıyor da. Ancak yaşananlara vereceğimiz tepki çok daha önemli. Gerçeği kabul etmek ve sorumluluk almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"BU FORMA HER GÜN SENDEN DAHA FAZLASINI BEKLER"

Takım olarak beklenen performanstan uzak olduklarını kabul eden Torreira, "En iyi halimiz değildik ve bunun farkındayız. Bu takım başka bir görüntü vermeye alışık. Bu forma her gün senden daha fazlasını ister" sözleriyle sorumluluğun altını çizdi.

"AYAĞA KALKACAĞIZ"

Mücadele mesajı veren Uruguaylı yıldız, "Bu yüzden ayağa kalkacağız ve sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Çalışarak ve büyük bir tevazuyla. Her zaman birlikteyiz. Haydi Gala" diyerek Galatasaray camiasına birlik çağrısında bulundu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
