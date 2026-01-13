Torreira'dan derbi sonrası net mesaj: 'Bu forma daha fazlasını bekler'

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, yaşanan derbi mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Torreira, yenilginin kendilerinde büyük bir üzüntü yarattığını ancak asıl önemli olanın verilecek tepki olduğunu vurguladı.



"GERÇEĞİ KABUL ETMEK GEREKİYOR"



Deneyimli futbolcu açıklamasında, "Birkaç gün geçmesine rağmen üzüntü ve sıkıntı çok büyük. Mağlubiyet acıtmalı ve acıtıyor da. Ancak yaşananlara vereceğimiz tepki çok daha önemli. Gerçeği kabul etmek ve sorumluluk almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Takım olarak beklenen performanstan uzak olduklarını kabul eden Torreira,sözleriyle sorumluluğun altını çizdi.Mücadele mesajı veren Uruguaylı yıldız,diyerek Galatasaray camiasına birlik çağrısında bulundu.