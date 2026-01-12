Haber Tarihi: 12 Ocak 2026 11:06 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 11:06

Uçuşlar İptal mi? 12-13 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı İptal Edilen Seferler Listesi

12-13 Ocak uçuşlar iptal mi? İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen fırtına nedeniyle iptal edilen uçuşlar listesi ve THY, Pegasus son dakika açıklamaları

Uçuşlar İptal mi? 12-13 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı İptal Edilen Seferler Listesi
Abone Ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için verdiği "turuncu kodlu" fırtına uyarısı, hava trafiğini olumsuz etkiliyor. Şiddetli rüzgarın özellikle iniş ve kalkışlarda risk oluşturması nedeniyle hava yolu şirketleri bazı seferlerini önlem amaçlı iptal etmeye başladı. 12 Ocak ve 13 Ocak tarihlerinde seyahat planı olan yolcuların havalimanına gitmeden önce güncel durumu kontrol etmesi hayati önem taşıyor.
İSTANBUL HAVALİMANI VE SABİHA GÖKÇEN'DE SON DURUM
İstanbul'un her iki yakasında da etkili olan fırtına nedeniyle havalimanı işletmecileri ve hava yolu şirketleri koordineli şekilde hareket ediyor:

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW): Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADK) kararıyla, fırtına nedeniyle uçuş kapasitesinde %10 ile %15 oranında kısıtlamaya gidildi. Özellikle akşam saatlerindeki bazı iç hat seferleri önlem amaçlı iptal edildi.

İstanbul Havalimanı (IST): Dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nda dev gövdeli uçakların iniş-kalkışlarında şu an için büyük bir genel iptal kararı olmasa da, şiddetli rüzgar nedeniyle kısa süreli rötar (gecikme) ve pist pas geçme durumları yaşanabiliyor.

THY VE PEGASUS'TAN İPTAL AÇIKLAMALARI
Türkiye'nin dev hava yolu şirketleri, yolcularını mağdur etmemek adına sosyal medya ve resmi siteleri üzerinden bilgilendirme yayımladı:

Türk Hava Yolları (THY): THY Basın Müşavirliği, İstanbul kalkışlı ve varışlı toplamda 40'tan fazla seferin (iç ve dış hat karma) hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları: Özellikle Sabiha Gökçen merkezli uçuşlarda fırtına kaynaklı operasyonel kısıtlamalar nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi. İptal olan uçuşların yolcularına ücretsiz değişim veya iade hakkı tanındı.

13 OCAK SALI GÜNÜ UÇUŞLAR YAPILACAK MI?
Meteoroloji raporlarına göre fırtınanın 13 Ocak Salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu nedenle 13 Ocak sabah saatlerindeki uçuşlarda da iptal ve rötarların devam edebileceği öngörülüyor. Öğleden sonra rüzgarın hızını kesmesiyle uçuş trafiğinin normale dönmesi bekleniyor.


YOLCULAR NE YAPMALI? (SORGULAMA EKRANI)
Uçuşunuzun durumunu öğrenmek için şu yöntemleri izleyebilirsiniz:

Mobil Uygulama: THY veya Pegasus mobil uygulamaları üzerinden "Uçuş Durumu" sekmesini kontrol edin.

SMS ve E-Posta: Kayıtlı iletişim bilgileriniz üzerinden tarafınıza gelen iptal veya rötar bildirimlerini kontrol edin.

Havalimanı Web Siteleri: Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nın resmi sitelerindeki "Canlı Uçuş Bilgileri" ekranından seferinizi takip edin.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray - Fabian Ruiz: İkna edilmesi gereken o! Galatasaray Galatasaray - Fabian Ruiz: İkna edilmesi gereken o!
13 Ocak Yarın Okullar Tatil mi? Ankara ve İstanbul'da Yarın Okul Var mı? Gündem 13 Ocak Yarın Okullar Tatil mi? Ankara ve İstanbul'da Yarın Okul Var mı?
Hamburg'dan Kuntz açıklaması: 'Cinsel taciz haberi doğru' Hamburg SV Hamburg'dan Kuntz açıklaması: "Cinsel taciz haberi doğru"
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Boluspor'u ağırlayacak Türkiye Kupası Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Boluspor'u ağırlayacak
Türkiye Kupası'nda ikinci hafta başlıyor Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda ikinci hafta başlıyor
Radomir Djalovic'ten transfer açıklaması Mondihome Kayserispor Radomir Djalovic'ten transfer açıklaması
Beşiktaş, Agbadou ile anlaştı; Sıra Wolverhampton'da Beşiktaş Beşiktaş, Agbadou ile anlaştı; Sıra Wolverhampton'da
Galatasaray'da kesin çözüm haftası: Yusuf Demir! Galatasaray Galatasaray'da kesin çözüm haftası: Yusuf Demir!
Victor Nelsson'un kabusu: Geleceği soru işareti! Galatasaray Victor Nelsson'un kabusu: Geleceği soru işareti!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Arda Güler'in El Clasico sonrası büyük öfkesi
2
Sarri'den Guendouzi sorusuna: "Daha iyisi 80 milyon Euro"
3
Real Madrid'den kupa töreninde alkış koridoru krizi
4
Galatasaray'dan kanat için transfer kararı
5
Beşiktaş'ın Abraham kararı: "Ya 30 ya yokuz!"
6
Süper Kupa finalinde kavga!
7
Emre Mor için yeni transfer ihtimali

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.