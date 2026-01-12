Uçuşlar İptal mi? 12-13 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı İptal Edilen Seferler Listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için verdiği "turuncu kodlu" fırtına uyarısı, hava trafiğini olumsuz etkiliyor. Şiddetli rüzgarın özellikle iniş ve kalkışlarda risk oluşturması nedeniyle hava yolu şirketleri bazı seferlerini önlem amaçlı iptal etmeye başladı. 12 Ocak ve 13 Ocak tarihlerinde seyahat planı olan yolcuların havalimanına gitmeden önce güncel durumu kontrol etmesi hayati önem taşıyor.

İstanbul'un her iki yakasında da etkili olan fırtına nedeniyle havalimanı işletmecileri ve hava yolu şirketleri koordineli şekilde hareket ediyor:

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW): Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADK) kararıyla, fırtına nedeniyle uçuş kapasitesinde %10 ile %15 oranında kısıtlamaya gidildi. Özellikle akşam saatlerindeki bazı iç hat seferleri önlem amaçlı iptal edildi.

İstanbul Havalimanı (IST): Dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nda dev gövdeli uçakların iniş-kalkışlarında şu an için büyük bir genel iptal kararı olmasa da, şiddetli rüzgar nedeniyle kısa süreli rötar (gecikme) ve pist pas geçme durumları yaşanabiliyor.

Türkiye'nin dev hava yolu şirketleri, yolcularını mağdur etmemek adına sosyal medya ve resmi siteleri üzerinden bilgilendirme yayımladı:

Türk Hava Yolları (THY): THY Basın Müşavirliği, İstanbul kalkışlı ve varışlı toplamda 40'tan fazla seferin (iç ve dış hat karma) hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları: Özellikle Sabiha Gökçen merkezli uçuşlarda fırtına kaynaklı operasyonel kısıtlamalar nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi. İptal olan uçuşların yolcularına ücretsiz değişim veya iade hakkı tanındı.

Meteoroloji raporlarına göre fırtınanın 13 Ocak Salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu nedenle 13 Ocak sabah saatlerindeki uçuşlarda da iptal ve rötarların devam edebileceği öngörülüyor. Öğleden sonra rüzgarın hızını kesmesiyle uçuş trafiğinin normale dönmesi bekleniyor.

Uçuşunuzun durumunu öğrenmek için şu yöntemleri izleyebilirsiniz:

Mobil Uygulama: THY veya Pegasus mobil uygulamaları üzerinden "Uçuş Durumu" sekmesini kontrol edin.

SMS ve E-Posta: Kayıtlı iletişim bilgileriniz üzerinden tarafınıza gelen iptal veya rötar bildirimlerini kontrol edin.

Havalimanı Web Siteleri: Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nın resmi sitelerindeki "Canlı Uçuş Bilgileri" ekranından seferinizi takip edin.