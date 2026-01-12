12 Ocak
Gaziantep FK, Karamba Gassama'yı renklerine bağladı

Gaziantep FK, Arnavutluk ekibi FK Dinamo'dan 21 yaşındaki ön libero Karamba Gassama ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 12 Ocak 2026 14:42 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 14:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, Karamba Gassama'yı renklerine bağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Karamba Gassama'yı kadrosuna dahil etti.

Kulübün açıklamasına göre, ön libero pozisyonunda oynayan 21 yaşındaki futbolcu, Arnavutluk Ligi'nin Dinamo City takımından transfer edildi.

Yeni transfer Karamba Gassama, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Karamba Gassama'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

 
 
