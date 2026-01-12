12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Petkimspor çıkışa geçemedi

Tofaş mağlubiyetiyle beraber ligde üç maçtır galibiyete hasret olan Petkimspor, istediği ivmeyi yakalayamadı.

calendar 12 Ocak 2026 14:17
Haber: DHA, Fotoğraf: Sporx.com
Petkimspor çıkışa geçemedi
Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor üst üste üçüncü yenilgisini evinde Tofaş'a 82-76 mağlup olarak aldı. Ligde ilk yarıyı 15 maçta 5 galibiyet, 10 mağlubiyetle tamamlayan Petkimspor alt sıralardan kurtulamadı.

Çarşamba günü FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'ndaki liderlik mücadelesinde Yunanistan'da Peristeri'ye konuk olacak Petkim, ligde ise pazar günü alt sıralardaki rakiplerinden Karşıyaka deplasmanına çıkacak.

Petkimspor Antrenörü Özhan Çıvgın, Tofaş önünde yaratıcılık konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Çıvgın, "İstek ve mücadele düzeyi iyiydi ancak basit savunma hataları ve rotasyondaki yaratıcı oyuncu eksikliği ne yazık ki bizi olumsuz etkiledi. Ayrıca kadroyu güçlendirmek için çalışmalarımız sürüyor; en kısa sürede takviye yapmayı umuyoruz. Yunanistan'da çarşamba günü Avrupa'da deplasmanında grubun diğer namağlup takımıyla karşılaşacağız. Yarından itibaren tamamen bu maça odaklanmak zorundayız. Ayrıca kadroyu güçlendirmek için çalışmalarımız sürüyor; en kısa sürede takviye yapmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
