Fenerbahçe'de Guendouzi transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Lazio'dan kadrosuna kattığı Fransız yıldız Matteo Guendouzi transferinin perde arkasına dair dikkat çekici detaylar paylaşıldı. Sarı-lacivertli kulübün bu transferdeki kararlılığında, zamanlama ve derbi vurgusu belirleyici oldu.
Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Guendouzi için Lazio'ya 25+2 milyon euro teklif etti. Lazio cephesi ise bu rakama 27+2 milyon euro karşı teklifle yanıt verdi.
"TEKLİFİNİZİ BİR ŞARTLA KABUL EDERİM..."
Bu aşamada devreye giren Başkan Saran'ın, transferin kabulü için net bir şart sunduğu öğrenildi. Saran'ın, "Teklifinizi bir şartla kabul ederim; oyuncuyu Galatasaray maçına yetiştirin, aksi halde bu transferi yapmam" dediği belirtildi.