12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Sarri'den Guendouzi sorusuna: "Daha iyisi 80 milyon Euro"

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Matteo Guendouzi'nin satılmasına basın toplantısında tepki gösterdi.

calendar 12 Ocak 2026 10:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sarri'den Guendouzi sorusuna: 'Daha iyisi 80 milyon Euro'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



SS lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, satılmasını kesin bir dille reddetmesine karşın Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye gönderilmesine Verona maçı sonrası basın toplantısında tepki gösterdi.

"Böylesini hayatımda hiç yaşamamıştım" diyen Sarri, "Yeni transferleri çok az gördüm. Ratkov iki antrenman yaptı, Taylor ise bir antrenman yaptı. Kariyerimde ilk kez, amatör takımlarım da dahil olmak üzere, sadece bir antrenman yapmış bir oyuncuyu ilk kez oynatıyorum, Serie D'de bile böyle bir şey yaşamamıştım. Bu, yaşadığımız ve kısmen şu anda da yaşamaya devam ettiğimiz zorlukları gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, "Şu anda sadece hislerim var, çok az gördüğüm oyuncular hakkında kesin yargılara varmak küstahlık olur. Hislerim olumlu çünkü ikisi de kendilerini hazır hissediyorlar, bunu hemen gösterdiler. Onları en iyi şekilde takıma dahil etmek için, güçlü ve zayıf yanlarını hızlı bir şekilde anlamaya çalışmalıyım." dedi.


BAŞKAN LOTITO'NUN SÖZLERİNE CEVAP

Başkan Lotito'nun "Teknik direktörün oyuncuların isimlerini değil, özelliklerini belirtmesi gerekir" sözleri hatırlatılan Sarri, "Bazı mevkilerde söylediğim kriterlere daha yakın olabilirler, diğer pozisyonlarda ise hiç yakın değiller" cevabını verdi.

SARRI'YE GUENDOUZI SORUSU

"Yeni bir orta saha transferi hangi özelliklere sahip olmalı; Guendouzi gibi mi yoksa daha teknik bir oyuncu mu?" sorusuna İtalyan teknik adam, "Yeni bir orta saha transferi hangi özelliklere sahip olmalı; Guendouzi gibi mi yoksa daha teknik bir oyuncu mu?" sorusu karşısında Sarri, "Nitelik ve niceliğe sahip, biraz da gol atan bir oyuncu isterim. Sanırım Guendouzi'den daha iyisinin maliyeti 80 milyon Euro civarında olur." cevabıyla basın toplantısını noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.