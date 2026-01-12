Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı: 5 eksik

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında 13 Ocak Salı günü deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı.



Milli takımlarında bulunan Ismail Jakobs ve Victor Osimhen'in yanı sıra sakatlığı bulunan Wilfried Singo da kadroya dahil edilmedi.

Davinson Sánchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina