Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçının stadı değişti

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu 2. maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile kozlarını paylaşacak.

Bu karşılaşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındı.

Bu kararın alınmasındaki sebebin, oluşabilecek olumsuz hava şartları olduğu öğrenildi.

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe 14 Ocak Çarşamba günü 20.30'da karşılaşacak.

