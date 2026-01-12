Bucaspor 1928'den ikinci yarıya süper başlangıç

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, ikinci yarının ilk haftasında evinde önemli rakiplerinden Karaman FK'yı 5-0 yenerek kurtuluş ümitlerini artırdı.



Ligdeki 3'üncü galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler 12 puana ulaştı. Henüz ateş hattından çıkamayan Bucaspor 1928, 15'inci sıradaki Beykoz Anadolu takımı ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.



Teknik direktör Tolga Doğantez önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "İkinci yarıya galibiyetle başlamak tüm takıma moral verdi. Direkt rakiplerimizden birini yendik. İkinci yarı boyunca her maçımız final niteliği taşıyacak" dedi.



Bucaspor 1928, bu hafta zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor'a konuk olacak.



