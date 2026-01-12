12 Ocak
Bucaspor 1928'den ikinci yarıya süper başlangıç

Karaman FK karşısında alınan galibiyet sonrası Bucaspor 1928'de ligde kalmak için umutlar arttı.

calendar 12 Ocak 2026 13:22
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Bucaspor 1928'den ikinci yarıya süper başlangıç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, ikinci yarının ilk haftasında evinde önemli rakiplerinden Karaman FK'yı 5-0 yenerek kurtuluş ümitlerini artırdı.

Ligdeki 3'üncü galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler 12 puana ulaştı. Henüz ateş hattından çıkamayan Bucaspor 1928, 15'inci sıradaki Beykoz Anadolu takımı ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.

Teknik direktör Tolga Doğantez önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "İkinci yarıya galibiyetle başlamak tüm takıma moral verdi. Direkt rakiplerimizden birini yendik. İkinci yarı boyunca her maçımız final niteliği taşıyacak" dedi.

Bucaspor 1928, bu hafta zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
