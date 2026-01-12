12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Mario Lemina'dan gündem olan paylaşım!

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve taraftara mesaj gönderdi. Daha sonra bu paylaşımını silen Lemina, özür diledi.

Mario Lemina'dan gündem olan paylaşım!
Galatasaray forması giyen Mario Lemina, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Taraftarların tezahürat yaptıkları bir anı paylaşan Gabonlu futbolcu, "Sizin için asla pes etmeyeceğiz. Her zaman birlikte. Bu sezon için hala mücadele edilecek çok şey var." ifadelerini kullandı.

Mario Lemina, bu paylaşımına kalp ve aslan emojileri de ekledi.



BİR PAYLAŞIM DAHA!

Lemina, daha sonra bir paylaşım daha yaptı. Gabonlu orta saha oyuncusu, ilk paylaşımında taraftarların Fenerbahçe aleyhine yaptığı küfürlü tezahürata gelen tepkilerin ardından, "Ajansım Türkçe bilmiyor. Bunun kötü sözler içerdiğini duydum, bu yüzden hikayeyi sildim. Taraftarlardan, çocuklardan ve kulüp çevresindeki herkesten özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
