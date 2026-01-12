Haber Tarihi: 12 Ocak 2026 13:31 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 13:31

13 Ocak: Yarın (Salı) Okullar Tatil mi? Kar tatili olan iller

13 Ocak yarın okullar tatil mi? Şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle 13 Ocak 2026 salı günü okul tatili olan iller ve valilik açıklamaları.

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, 12 Ocak Pazartesi günü milyonlarca öğrencinin okula gitmesine engel oldu. İstanbul'da il genelinde, Ankara'da ise kırsal kesimlerde eğitime verilen 1 günlük aranın ardından meteorolojik veriler dondurucu soğukların etkisini sürdüreceğini gösteriyor. Özellikle yollarda oluşabilecek gizli buzlanma ve don olayları, valiliklerin gündemindeki "ikinci gün tatili" ihtimalini güçlendiriyor.
13 OCAK SALI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
12 Ocak Pazartesi öğle saatleri itibarıyla, 13 Ocak Salı gününe dair il genelinde tatil kararı veren ilk şehir Tunceli oldu. Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 2 gün (12-13 Ocak) ara verildiğini daha önceden duyurmuştu.

Diğer iller için (İstanbul, Ankara vb.) valiliklerin değerlendirmeleri devam ediyor. Kararların genellikle akşam saat 18.00 - 21.00 arasında netleşmesi ve resmi makamlarca duyurulması bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SON DURUM
İstanbul: İstanbul Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü için il genelinde tatil kararı almıştı. Meteoroloji tahminlerine göre 13 Ocak Salı günü yağışın etkisini azaltması ancak sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi (-1°C / 5°C) bekleniyor. Buzlanma riskine karşı İstanbul Valisi'nin akşam saatlerinde bir açıklama yapması öngörülüyor.

Ankara: Ankara'da kar yağışı İstanbul kadar yoğun olmasa da soğuk hava etkisini hissettiriyor. 12 Ocak'ta kırsal kesimlerdeki taşımalı eğitime ara veren Ankara Valiliği, yarınki durum için buzlanma analizlerini takip ediyor.

13 OCAK SALI TATİL OLAN İLLER LİSTESİ (GÜNCEL)
Şu ana kadar 13 Ocak Salı günü için tatil duyurusu gelen iller:

Tunceli: İl genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumları tatil.

NOT: Kar tatili kararları her ilin mülki amirliği tarafından anlık hava durumuna göre alınmaktadır. Liste valiliklerden gelen son dakika açıklamalarıyla birlikte anlık olarak güncellenecektir.


SÖMESTR TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?
Kar tatili beklentisi sürerken, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesine sadece birkaç gün kaldı:

Karne Günü: 16 Ocak 2026 Cuma.

Yarıyıl (15 Tatil) Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi.
