13 Ocak: Yarın (Salı) Okullar Tatil mi? Kar tatili olan iller

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, 12 Ocak Pazartesi günü milyonlarca öğrencinin okula gitmesine engel oldu. İstanbul'da il genelinde, Ankara'da ise kırsal kesimlerde eğitime verilen 1 günlük aranın ardından meteorolojik veriler dondurucu soğukların etkisini sürdüreceğini gösteriyor. Özellikle yollarda oluşabilecek gizli buzlanma ve don olayları, valiliklerin gündemindeki "ikinci gün tatili" ihtimalini güçlendiriyor.12 Ocak Pazartesi öğle saatleri itibarıyla, 13 Ocak Salı gününe dair il genelinde tatil kararı veren ilk şehir Tunceli oldu. Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 2 gün (12-13 Ocak) ara verildiğini daha önceden duyurmuştu.Diğer iller için (İstanbul, Ankara vb.) valiliklerin değerlendirmeleri devam ediyor. Kararların genellikle akşam saat 18.00 - 21.00 arasında netleşmesi ve resmi makamlarca duyurulması bekleniyor.İstanbul: İstanbul Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü için il genelinde tatil kararı almıştı. Meteoroloji tahminlerine göre 13 Ocak Salı günü yağışın etkisini azaltması ancak sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi (-1°C / 5°C) bekleniyor. Buzlanma riskine karşı İstanbul Valisi'nin akşam saatlerinde bir açıklama yapması öngörülüyor.Ankara: Ankara'da kar yağışı İstanbul kadar yoğun olmasa da soğuk hava etkisini hissettiriyor. 12 Ocak'ta kırsal kesimlerdeki taşımalı eğitime ara veren Ankara Valiliği, yarınki durum için buzlanma analizlerini takip ediyor.Şu ana kadar 13 Ocak Salı günü için tatil duyurusu gelen iller:Tunceli: İl genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumları tatil.NOT: Kar tatili kararları her ilin mülki amirliği tarafından anlık hava durumuna göre alınmaktadır. Liste valiliklerden gelen son dakika açıklamalarıyla birlikte anlık olarak güncellenecektir.Kar tatili beklentisi sürerken, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesine sadece birkaç gün kaldı:Karne Günü: 16 Ocak 2026 Cuma.Yarıyıl (15 Tatil) Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi.