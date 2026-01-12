12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
0-09'
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Fenerbahçe'de Szymanski Rennes ile anlaştı!

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Rennes ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

calendar 12 Ocak 2026 19:37 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 20:02
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Szymanski Rennes ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaklaşıyor.

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile kişisel sözleşme şartları konusunda tam anlaşma sağladı.

PAZARLIKLARDA SONA GELİNDİ

Kulüpler arasındaki pazarlıklarda da sona gelindi. Fenerbahçe ve Rennes'in bonuslarla birlikte 10-12 milyon Euro bandındaki bir bonservis bedeli üzerinden uzlaştığı belirtildi.



Şu aşamada yönetimlerin yalnızca ödeme planı ve taksitler üzerine son görüşmeleri gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Szymanski'nin önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023 yazında 9.75 milyon Euro bedelle transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma altında 133 maça çıkarak 22 gol ve 30 asistlik bir katkı sağladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.