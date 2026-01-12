Fenerbahçe'de Szymanski Rennes ile anlaştı!

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaklaşıyor.



A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile kişisel sözleşme şartları konusunda tam anlaşma sağladı.



PAZARLIKLARDA SONA GELİNDİ



Kulüpler arasındaki pazarlıklarda da sona gelindi. Fenerbahçe ve Rennes'in bonuslarla birlikte 10-12 milyon Euro bandındaki bir bonservis bedeli üzerinden uzlaştığı belirtildi.

Şu aşamada yönetimlerin yalnızca ödeme planı ve taksitler üzerine son görüşmeleri gerçekleştirdiği ifade ediliyor.Szymanski'nin önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.2023 yazında 9.75 milyon Euro bedelle transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma altında 133 maça çıkarak 22 gol ve 30 asistlik bir katkı sağladı.