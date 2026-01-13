İşte 1. Lig'de puan durumu!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Manisa FK, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
Haftaya lider giren Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Arca Çorum FK'yi 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.
Amed Sportif Faaliyetler'in ardından ikinci sırada bulunan Atko Grup Pendikspor ise konuk ettiği Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.
- Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK: 1-0
Serikspor-İstanbulspor: 0-3
Adana Demirspor-Esenler Erokspor: 0-5
Sakaryaspor-Bandırmaspor: 1-1
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor: 5-0
SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0
Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK: 0-2
Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK: 0-0
Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor: 1-0
- Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|20
|13
|3
|4
|43
|25
|18
|42
|2.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|20
|10
|8
|2
|32
|13
|19
|38
|3.ESENLER EROKSPOR
|20
|10
|7
|3
|46
|20
|26
|37
|4.ERZURUMSPOR FK
|20
|9
|9
|2
|35
|17
|18
|36
|5.SİPAY BODRUM FK
|20
|9
|6
|5
|38
|18
|20
|33
|6.BOLUSPOR
|20
|9
|5
|6
|37
|21
|16
|32
|7.ARCA ÇORUM FK
|20
|9
|5
|6
|28
|21
|7
|32
|8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|20
|8
|6
|6
|29
|28
|1
|30
|9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|20
|7
|8
|5
|36
|23
|13
|29
|10.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
|20
|7
|6
|7
|27
|21
|6
|27
|11.BANDIRMASPOR
|20
|7
|6
|7
|22
|21
|1
|27
|12.İSTANBULSPOR
|20
|6
|9
|5
|28
|30
|-2
|27
|13.MANİSA FK
|20
|7
|5
|8
|29
|31
|-2
|26
|14.SERİKSPOR
|20
|7
|5
|8
|23
|32
|-9
|26
|15.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|20
|6
|7
|7
|24
|21
|3
|25
|16.SMS GRUP SARIYER
|20
|7
|3
|10
|20
|25
|-5
|24
|17.SAKARYASPOR
|20
|6
|5
|9
|32
|39
|-7
|23
|18.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|20
|6
|3
|11
|20
|30
|-10
|21
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|20
|0
|6
|14
|16
|55
|-39
|6
|20.ADANA DEMİRSPOR
|20
|0
|2
|18
|14
|88
|-74
|-28
- Gelecek haftanın programı
Ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:
16 Ocak Cuma:
20.00 Arca Çorum FK-Adana Demirspor (Çorum Şehir)
17 Ocak Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Manisa FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)
13.30 Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenler Erokspor)
18 Ocak Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Boluspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk)
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Serikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19 Ocak Pazartesi:
14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)
17.00 İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor (Bodrum İlçe)