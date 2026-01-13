12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
1-0
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
0-1
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
4-1
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
3-0
12 Ocak
Juventus-Cremonese
5-0

İşte 1. Lig'de puan durumu!

1. Lig'de 20. hafta sona erdi. İşte alınan sonuçlar ve puan durumu...

calendar 13 Ocak 2026 00:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte 1. Lig'de puan durumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Manisa FK, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Haftaya lider giren Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Arca Çorum FK'yi 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.



Amed Sportif Faaliyetler'in ardından ikinci sırada bulunan Atko Grup Pendikspor ise konuk ettiği Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.

- Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK: 1-0

Serikspor-İstanbulspor: 0-3

Adana Demirspor-Esenler Erokspor: 0-5

Sakaryaspor-Bandırmaspor: 1-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor: 5-0

SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0

Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK: 0-2

Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK: 0-0

Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor: 1-0

- Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 20 13 3 4 43 25 18 42
2.ATKO GRUP PENDİKSPOR 20 10 8 2 32 13 19 38
3.ESENLER EROKSPOR 20 10 7 3 46 20 26 37
4.ERZURUMSPOR FK 20 9 9 2 35 17 18 36
5.SİPAY BODRUM FK 20 9 6 5 38 18 20 33
6.BOLUSPOR 20 9 5 6 37 21 16 32
7.ARCA ÇORUM FK 20 9 5 6 28 21 7 32
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 20 8 6 6 29 28 1 30
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 20 7 8 5 36 23 13 29
10.İMAJ ALTYAPI VANSPOR 20 7 6 7 27 21 6 27
11.BANDIRMASPOR 20 7 6 7 22 21 1 27
12.İSTANBULSPOR 20 6 9 5 28 30 -2 27
13.MANİSA FK 20 7 5 8 29 31 -2 26
14.SERİKSPOR 20 7 5 8 23 32 -9 26
15.ÖZBELSAN SİVASSPOR 20 6 7 7 24 21 3 25
16.SMS GRUP SARIYER 20 7 3 10 20 25 -5 24
17.SAKARYASPOR 20 6 5 9 32 39 -7 23
18.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 20 6 3 11 20 30 -10 21
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 20 0 6 14 16 55 -39 6
20.ADANA DEMİRSPOR 20 0 2 18 14 88 -74 -28
Not: Adana Demirspor'un 30 puanı silindi.

- Gelecek haftanın programı 

Ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:

16 Ocak Cuma:

20.00 Arca Çorum FK-Adana Demirspor (Çorum Şehir)

17 Ocak Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Manisa FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)

13.30 Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenler Erokspor)

18 Ocak Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Serikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19 Ocak Pazartesi:

14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)

17.00 İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor (Bodrum İlçe)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.