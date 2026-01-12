12 Ocak
Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri'ye sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri için Katar kulübü Al-Sadd, şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

calendar 12 Ocak 2026 18:29
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri'ye sürpriz talip!
Fenerbahçe'nin Faslı santrfrou Youssef En Nesyri için sürpriz bir talip çıktı.

A Spor'un haberine göre, Katar kulübü Al-Sadd, En Nesyri için Fenerbahçe'ye şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Faslı golcünün sarı lacivertliler ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 25 maça çıkan 28 yaşındaki golcü, 8 kez fileleri havalandırırken takımına 1 asistlik katkıda bulundu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
