Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri'ye sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin Faslı santrfrou Youssef En Nesyri için sürpriz bir talip çıktı.



A Spor'un haberine göre, Katar kulübü Al-Sadd, En Nesyri için Fenerbahçe'ye şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.



Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Faslı golcünün sarı lacivertliler ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe'de 25 maça çıkan 28 yaşındaki golcü, 8 kez fileleri havalandırırken takımına 1 asistlik katkıda bulundu.







