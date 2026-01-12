12 Ocak
Beşiktaş, Nuno Tavares'e çok yakın!

Beşiktaş, ara transfer döneminde Lazio'nun sol beki Nuno Tavares için önemli mesafe kat etti.

calendar 12 Ocak 2026 21:30 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 21:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yeni takviyeler için çalışmalar devam ediyor.
 
Bu süreçte en çok öne çıkan isim ise Lazio'nun sol beki Nuno Tavares oldu.
 
İtalya basınından Di Marizo'nun aktardığına göre Beşiktaş, Portekizli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. Haberin devamında ise zorunlu satın alma maddesinin 10 milyon euro olduğu belirtildi.
 
Yine İtalya basınından Alfredo Pedulla ise Lazio'nun, Nuno Tavares transferini onaylamak için Beşiktaş'tan gelecek evrakları beklediğini duyurdu.
 
BU SEZON PERFORMANSI
 
Lazio'da bu sezon 10 maçta süre bulan 25 yaşındaki sol bek Nuno Tavares, 1 asist yaptı.
