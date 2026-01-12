Beşiktaş, Nuno Tavares'e çok yakın!

Beşiktaş 'ta ara transfer döneminde yeni takviyeler için çalışmalar devam ediyor.

Bu süreçte en çok öne çıkan isim ise Lazio'nun sol beki Nuno Tavares oldu.

İtalya basınından Di Marizo'nun aktardığına göre Beşiktaş, Portekizli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. Haberin devamında ise zorunlu satın alma maddesinin 10 milyon euro olduğu belirtildi.

Yine İtalya basınından Alfredo Pedulla ise Lazio'nun, Nuno Tavares transferini onaylamak için Beşiktaş'tan gelecek evrakları beklediğini duyurdu.

BU SEZON PERFORMANSI

Lazio'da bu sezon 10 maçta süre bulan 25 yaşındaki sol bek Nuno Tavares, 1 asist yaptı.