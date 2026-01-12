12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Paqueta, Flamengo'ya dönmek istiyor

Lucas Paquea, Flamengo ile kişisel şartlarda anlaşırken, Brezilya'ya dönüş için West Ham'a net mesaj verdi; transferde son söz İngiliz kulübünde.

calendar 12 Ocak 2026 17:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paqueta, Flamengo'ya dönmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Brezilyalı yıldız Lucas Paqueta, ülkesine dönüş için önemli bir adım attı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Paqueta, Flamengo ile kişisel şartlarda tamamen anlaşma sağladı. Oyuncu cephesinde tüm detaylar netleşmiş durumda.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Brezilya'ya dönme konusunda kararlı olduğu ve bu isteğini kulübü West Ham United'a açıkça ilettiği belirtiliyor. Şu anda transferle ilgili görüşmeler Flamengo ile West Ham arasında devam ediyor.

PAQUETA ISRARCI

Haberde, Paqueta'nın transferin gerçekleşmesi için süreci zorladığı ve İngiliz kulübünün kararını beklediği vurgulandı. Bundan sonraki adım tamamen West Ham'ın vereceği karara bağlı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.