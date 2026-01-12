12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
1-0
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
0-035'
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
2-1DA
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
3-0
12 Ocak
Juventus-Cremonese
3-0DA

Arda Güler'den Xabi Alonso'ya veda mesajı

Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso'nun görevine son verildiğini açıkladı. Bu kararın ardından milli yıldız Arda Güler, sosyal medyadan Alonso'ya duygusal bir veda mesajı yayımladı.

calendar 12 Ocak 2026 23:08 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 23:33
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Arda Güler'den Xabi Alonso'ya veda mesajı
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler, görevinden ayrılan eski teknik direktörü Xabi Alonso'ya teşekkür etti.

"BANA İNANDIĞINIZ VE GÜVENDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Milli futbolcu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk günden itibaren bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim. Her konuşma, her ayrıntı, her talep oyunumu şekillendirmeye ve beni daha yüksek bir seviyeye taşımaya yardımcı oldu. Yolculuğuma kattığınız her şey için gerçekten minnettarım. Bana olan inancınız beni daha iyi bir oyuncu yaptı." ifadelerini kullandı.



İspanya Süper Kupa finalinde dün Barcelona'ya 3-2 yenilen Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırarak yerine Alvaro Arbeloa'yı getirmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
