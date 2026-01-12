12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Balıkesirspor hız kesmeden devam ediyor

Mali sorunlardan dolayı önemli oyuncularını kaybeden Balıkesir, Söke 1970 karşısında 3 puanı almayı başardı.

12 Ocak 2026 13:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor hız kesmeden devam ediyor
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarının son 12 maçında yalnız 1 mağlubiyet alıp yaptığı müthiş çıkışla Play-Off hattına yerleşmesine rağmen devre arasında mali sorunları yüzünden önemli kayıplar veren Balıkesirspor sahada ise hız kesmedi.

Devre arasında teknik direktör Cem Kavçak, takımın yıldızlarından Artun, Bora, Hasan ve Mehmet gibi isimleri kaybeden, Ali Sinan, Furkan, Celal ile Yasin'in de uzun süreli bahis cezası aldığı Bal-Kes krizlere rağmen durmadı.

İkinci yarının ilk maçında Söke 1970 SK'yı ağırlayan Balıkesirspor, maçtan 2 gün önce teknik direktörlük görevine Zafer Uysal'ı getirdi. Ayağının tozuyla sahaya çıkan Uysal yönetimindeki ilk sınavda rakibini evinde geriden gelip 90+4'üncü dakikada 21 yaşındaki altyapı patentli oyuncusu Sedat Yiğit'in golüyle 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip bayram sevinci yaşadı.

Bal-Kes grupta 31 puanla üçüncü sırada yer aldı. Profesyonel transfer yasağı bulunan Balıkesirspor, bu maçtan önce Fransa'nın SSEP HombourgHaut takımından amatör lisanslı orta saha oyuncusu Muhammed Resul Yıldırım ve Bozova Belediyespor'dan kaleci Mehmet Emre Yar'a imza attırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
