12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
1-0
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
0-1
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
4-1
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
3-0
12 Ocak
Juventus-Cremonese
5-0

Genoa, Cagliari karşısında üç puanı üç golle aldı!

İtalya Serie A'nın 20. hafta maçında Genoa, sahasında Cagliari'yi 3-0 mağlup etti.

13 Ocak 2026 00:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Genoa, Cagliari karşısında üç puanı üç golle aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalya Serie A'nın 20. hafta maçında Genoa ile Cagliari karşı karşıya geldi.

Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Genoa, 3-0'lık skorla kazandı.

Genoa'ya galibiyeti getiren golleri, dakika 7'de Lorenzo Colombo, 75. dakikada Morten Frendrup ve 78. dakikada Leo Skiri Oestigaard kaydetti.

Cagliari'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Semih Kılıçsoy, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Genoa, puanını 19 yaptı. Cagliari de 19 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Genoa, Parma deplasmanına gidecek. Cagliari, Juventus'u ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
