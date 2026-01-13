12 Ocak
PSG'ye Fransa Kupası'nda büyük şok!

Fransa Kupası son 32 turunda PSG, sahasında Paris FC'ye 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

13 Ocak 2026
Haber: Sporx.com
PSG'ye Fransa Kupası'nda büyük şok!
Fransa Kupası son 32 turunda Paris Saint-Germain, sahasında Paris FC'yi konuk etti. Parc des Princes'te oynanan mücadelede sürpriz bir sonuç ortaya çıktı.

Karşılaşmayı konuk ekip Paris FC 1-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Paris FC'ye galibiyeti getiren golü 74. dakikada Nanitamo Jonathan Ikone kaydetti.

Bu sonuçla Luis Enrique yönetimindeki PSG, Fransa Kupası'na erken veda ederken; Paris FC adını son 16 turuna yazdırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
