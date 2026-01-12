12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Fenerbahçe'den yağmurluk hamlesi: Satış fiyatı belli oldu

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yağmurluklarını 249 TL'den satışa çıkardı.

calendar 12 Ocak 2026 14:01 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 15:11
Fenerbahçe'den yağmurluk hamlesi: Satış fiyatı belli oldu
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'a karşı 2-0'lık skorla kazandıkları Turkcell Süper Kupa final maçının simgelerinden biri haline gelen yağmurlukları satışa çıkardı.

TARAFTARLAR ÇOK İSTEDİ

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kazandığı Turkcell Süper Kupa finalinde tribünlerde oluşan sarı-lacivert koreografi, maçın simgelerinden biri haline gelmişti. Karşılaşma sırasında kullanılan yağmurluklar, Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisini çekmiş ve "hatıra ürünü" olarak satışa sunulması yönünde talep oluşmuştu.


Taraftardan gelen istekleri dikkate alan Fenerbahçe Kulübü, resmi ürün mağazası Fenerium aracılığıyla yağmurlukları satışa çıkarma kararı aldı. Daha önce stadyumdaki Maraton Fenerium mağazasında vitrine konulan yağmurlukların fiyatı da netlik kazandı.

249 TL'YE SATIŞA ÇIKTI

Fenerium, Süper Kupa finaliyle özdeşleşen sarı-lacivert yağmurlukları 249 TL'den satışa sundu.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Taraftarlar, tarihi maçın anısını taşıyan bu özel ürüne büyük ilgi gösterirken, yağmurlukların sınırlı sayıda üretilmesi bekleniyor.









 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
