Hasan Arat, Kosova Onur Nişanı ile ödüllendirildi

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin verdiği nişan takdim törenine Arat'ın yanı sıra Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Olimpiyat Komitesi üyeleri ile diğer yetkililer katıldı.Cumhurbaşkanı Osmani, törende yaptığı konuşmada, Arat'ın vizyonu, adanmışlığı ve dürüstlüğüyle Kosova'ya değerli katkılar sunduğunu söyledi.Arat'ın başta uluslararası spor olmak üzere Kosova'ya destek sunduğunu kaydeden Osmani,ifadelerini kullandı.Hasan Arat, törenden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kosova'nın sporu seven bir ülke olduğunu dile getirdi.Akdeniz Oyunları'nın çok ciddi bir organizasyon düzeyi olduğunu vurgulayan Arat, Kosova'nın bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmesi ve geride iyi bir miras bırakması gerektiğini söyledi.Arat,diye konuştu.