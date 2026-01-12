12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor

12 Ocak 2026 16:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt ilk maçında 13 Ocak Salı günü Romanya ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, B Grubu'nda Romanya ve Sırbistan ile mücadele edecek. Milliler, 15 Ocak Perşembe günü de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Elemeleri şampiyon olarak tamamlayan ülke, 1-12 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne doğrudan katılma hakkı elde edecek. Diğer ülkeler ise mart ayında düzenlenecek 2. raunt elemelere katılacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
