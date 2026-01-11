11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0DA
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
1-120'
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-174'
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Milan'da 1 puanı Nkunku kurtardı!

Milan, Fiorentina deplasmanında 1 puanı son dakikada bulduğu golle kurtardı.

calendar 11 Ocak 2026 19:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Fiorentina ile Milan karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan mücade 1-1 sona erdi.

Fiorentina'da teknik direktör Paolo Vanoli, 45+2. dakikada gördüğü kırmızı kartla tribünlere gönderildi.

Ev sahibi ekip 66. dakikada Pietro Comuzzo'nun golüyle öne geçti.


74. dakikada oyuna giren Christopher Nkunku, 90. dakikada beraberlik golünü attı.

Bu sonucun ardından Milan, 19 maçta 40 puana yükseldi ve 1 maçı eksik Inter'in 2 puan arkasında kaldı. Fiorentina ise 20 maçta 14 puanla küme düşme hattından çıkamadı.

Milan, gelecek hafta Como deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Bologna'nın konuğu olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
