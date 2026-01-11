11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-173'
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
0-04'
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-166'
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Beşiktaş, sahasında VakıfBank'a diş geçiremedi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

calendar 11 Ocak 2026 16:38
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, sahasında VakıfBank'a diş geçiremedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligdeki 15 maçlık galibiyet serisini sürdürdü. Beşiktaş ise 10. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Yusuf Kaynar

Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Yasemin Özel, Ceren Nur Domaç, Leyva, Buse Kayacan, Merve Tanıl)

VakıfBank: Dangubic, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Boskovic (Aylin Acar, Cazaute, Cansu Özbay, Ogbogu, Zehra Güneş, Markova)

Setler: 14-25, 23-25, 25-23, 14-25

Süre: 113 dakika (24, 33, 32, 24)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
