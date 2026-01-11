11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0DA
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
1-122'
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-177'
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Rayo Vallecano, kötü serisini Mallorca karşısında bitirdi!

İspanya La Liga'nın 19. hafta maçında Rayo Vallecano, sahasında Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 19. hafta maçında Rayo Vallecano ile Mallorca karşı karşıya geldi.

Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Rayo Vallecano, 2-1'lik skorla kazandı.

Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Jorge de Frutos ile 42. dakikada penaltıdan Isaac Palazon attı.

Mallorca'nın tek golünü ise 30. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Rayo Vallecano, La Liga'da 8 maç sonra galip geldi.

Bu sonucun ardından Mallorca, 18 puanda kaldı. Rayo Vallecano, 22 puana yükseldi.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Mallorca, Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Rayo Vallecano, Celta Vigo deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
