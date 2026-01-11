İşte Beşiktaş'ın Salih Özcan'a teklifi

Beşiktaş, orta saha transferi için Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Tecrübeli orta sahanın Borussia Dortmund ile bonservis konusunu çözmesini arzulayan Beşiktaş, oyuncuyla kontrat için pazarlık halinde.
27 yaşındaki milli futbolcuya 3.5 yıllık sözleşme önerildi. Salih Özcan'ın istediği yıllık ücret ilk etapta yüksek bulunurken pazarlık halinde olunduğu belirtildi.
Beşiktaş, bu transferi bir an önce bitirerek eksikliği gidermek istiyor.
BU SEZON 21 DAKİKA!
Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan, bu sezon Alman ekibinde 4 maçta 21 dakika süre buldu.
