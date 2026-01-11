11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
13:30
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
13:30
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

İşte Beşiktaş'ın Salih Özcan'a teklifi

Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'a 3.5 yıllık sözleşme teklif etti.

calendar 11 Ocak 2026 10:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
İşte Beşiktaş'ın Salih Özcan'a teklifi




Beşiktaş, orta saha transferi için Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Tecrübeli orta sahanın Borussia Dortmund ile bonservis konusunu çözmesini arzulayan Beşiktaş, oyuncuyla kontrat için pazarlık halinde.

27 yaşındaki milli futbolcuya 3.5 yıllık sözleşme önerildi. Salih Özcan'ın istediği yıllık ücret ilk etapta yüksek bulunurken pazarlık halinde olunduğu belirtildi.

Beşiktaş, bu transferi bir an önce bitirerek eksikliği gidermek istiyor.

BU SEZON 21 DAKİKA!

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan, bu sezon Alman ekibinde 4 maçta 21 dakika süre buldu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
