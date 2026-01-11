11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
3-064'
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
0-072'
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Beşiktaş GAİN, Matt Thomas'ı açıkladı!

Beşiktaş GAİN, ABD'li guard Matt Thomas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 11 Ocak 2026 13:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş GAİN, Matt Thomas'ı açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş GAİN, ABD'li guard Matt Thomas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş GAİN Takımımız, Matt Thomas ile sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, ABD'li skorer guard Matt Thomas'ı kadrosuna kattı.

Kariyeri boyunca Obradorio, Valencia, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago Bulls, Panathinaikos ve Alba Berlin formaları giyen Matt Thomas son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Granada forması giydi.

Matt Thomas'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.