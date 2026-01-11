11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
3-064'
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
0-072'
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Beşiktaş'a müjdeli haber! Dönüş tarihi belli oldu

Beşiktaş, Antalya kampını moralli tamamlarken Jota Silva, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlıktan dönmesiyle Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yüzü güldü.

calendar 11 Ocak 2026 13:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a müjdeli haber! Dönüş tarihi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'e verilen arayı Antalya kampıyla değerlendiren Beşiktaş, yoğun ve verimli geçen hazırlık sürecinden moralli çıktı. Siyah-beyazlı ekip, sekiz gün süren kampta kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaparken, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuların performansından memnun kaldığı öğrenildi.

SAKATLARDAN SEVİNDİREN HABER 

Kampta sakatlıklarını geride bırakan Jota Silva, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu takıma katılarak teknik heyetin yüzünü güldürdü. Jota Silva, hazırlık maçında sergilediği 1 gol ve 1 asistlik performansla dikkat çekerken, kısa süre içinde tam hazır seviyeye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.



CENGİZ ÜNDER'İN DÖNÜŞ TARİHİ

Kampta takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nun, 19 Ocak Pazartesi günü oynanacak Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer almaları bekleniyor. Bu gelişme, hücum hattındaki alternatifleri artırması açısından Sergen Yalçın'ın elini güçlendirdi.

GENÇLER SINIFI GEÇTİ

Antalya kampında genç oyuncular da ön plana çıktı. 18 yaşındaki Ahmet Sami Bircan, hazırlık maçında attığı golle alkış toplarken; 17 yaşındaki Ali Pağda da çalışkanlığıyla teknik heyetten olumlu not aldı. İki genç ismin de A takımla çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.