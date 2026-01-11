Beşiktaş'a müjdeli haber! Dönüş tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'e verilen arayı Antalya kampıyla değerlendiren Beşiktaş, yoğun ve verimli geçen hazırlık sürecinden moralli çıktı. Siyah-beyazlı ekip, sekiz gün süren kampta kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaparken, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuların performansından memnun kaldığı öğrenildi.



SAKATLARDAN SEVİNDİREN HABER



Kampta sakatlıklarını geride bırakan Jota Silva, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu takıma katılarak teknik heyetin yüzünü güldürdü. Jota Silva, hazırlık maçında sergilediği 1 gol ve 1 asistlik performansla dikkat çekerken, kısa süre içinde tam hazır seviyeye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Kampta takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nun, 19 Ocak Pazartesi günü oynanacak Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer almaları bekleniyor. Bu gelişme, hücum hattındaki alternatifleri artırması açısından Sergen Yalçın'ın elini güçlendirdi.Antalya kampında genç oyuncular da ön plana çıktı. 18 yaşındaki Ahmet Sami Bircan, hazırlık maçında attığı golle alkış toplarken; 17 yaşındaki Ali Pağda da çalışkanlığıyla teknik heyetten olumlu not aldı. İki genç ismin de A takımla çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.