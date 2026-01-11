11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
3-064'
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
0-072'
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Domenico Tedesco'nun zaferi Almanya'da konuşuluyor!

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenmesi Alman basınında geniş yer bulurken, Teknik Direktör Domenico Tedesco'ya övgü, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'a ise eleştiri geldi.

calendar 11 Ocak 2026 12:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco'nun zaferi Almanya'da konuşuluyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Türkiye Süper Kupası'nda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği final, Almanya'da da geniş yankı uyandırdı. 

Alman medyası derbiyi detaylarıyla ele alırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya övgüler yağdırıldı; Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane ile İlkay Gündoğan hakkında yapılan yorumlar ise dikkat çekti.

"İKİ ALMAN OYUNCU ŞAMPİYONLUKTAN MAHRUM KALDI"



Almanya'nın önde gelen spor portallarından Nwzonline, finali şu ifadelerle değerlendirdi:

"Tedesco, Sane ve Gündoğan'ı mağlup etti ve Süper Kupa'yı Fenerbahçe kazandı. Türkiye Süper Kupası finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında prestijli bir düello yaşandı. Sonunda eski bir Bundesliga teknik direktörü kutlama yaparken, iki Alman oyuncu şampiyonluktan mahrum kaldı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.