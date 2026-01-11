Domenico Tedesco'nun zaferi Almanya'da konuşuluyor!

Türkiye Süper Kupası'nda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği final, Almanya'da da geniş yankı uyandırdı.
Alman medyası derbiyi detaylarıyla ele alırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya övgüler yağdırıldı; Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane ile İlkay Gündoğan hakkında yapılan yorumlar ise dikkat çekti.
"İKİ ALMAN OYUNCU ŞAMPİYONLUKTAN MAHRUM KALDI"
Almanya'nın önde gelen spor portallarından Nwzonline, finali şu ifadelerle değerlendirdi:
"Tedesco, Sane ve Gündoğan'ı mağlup etti ve Süper Kupa'yı Fenerbahçe kazandı. Türkiye Süper Kupası finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında prestijli bir düello yaşandı. Sonunda eski bir Bundesliga teknik direktörü kutlama yaparken, iki Alman oyuncu şampiyonluktan mahrum kaldı."