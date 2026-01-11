Stefan Kuntz için taciz iddiası!

Hamburg'daki sportif direktörlük görevinden yılın ilk günlerinde ayrılan Stefan Kuntz ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.Kuntz, Hamburg'daki görevinden ailevi gerekçeler nedeniyle ayrıldığını söylemişti. Almanya'dan Bild ise Kuntz'un gerçek ayrılık nedeninin saklandığını öne sürdü.Bild'de yer alan habere göre, 63 yaşındaki Stefan Kuntz, cinsel taciz iddiaları nedeniyle Hamburg'daki görevinden ayrıldı.Hamburg, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada Kuntz'un ailevi nedenler nedeniyle görevinden ayrıldığını ve Alman futbol insanının sözleşmesinin feshedildiğini söylemişti.Kuntz ise ayrılık açıklamasında,demişti.Eylül 2021 - Eylül 2023 arasında A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran 63 yaşındaki Stefan Kuntz, daha sonra Mayıs 2024'te Hamburg'ta göreve başlamıştı.