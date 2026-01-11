11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
3-063'
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
0-071'
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Stefan Kuntz için taciz iddiası!

Stefan Kuntz'un, Hamburg'daki görevinden cinsel taciz nedeniyle alındığı öne sürüldü.

calendar 11 Ocak 2026 12:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Stefan Kuntz için taciz iddiası!
Hamburg'daki sportif direktörlük görevinden yılın ilk günlerinde ayrılan Stefan Kuntz ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Kuntz, Hamburg'daki görevinden ailevi gerekçeler nedeniyle ayrıldığını söylemişti. Almanya'dan Bild ise Kuntz'un gerçek ayrılık nedeninin saklandığını öne sürdü.

TACİZ İDDİASI

Bild'de yer alan habere göre, 63 yaşındaki Stefan Kuntz, cinsel taciz iddiaları nedeniyle Hamburg'daki görevinden ayrıldı.


Hamburg, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada Kuntz'un ailevi nedenler nedeniyle görevinden ayrıldığını ve Alman futbol insanının sözleşmesinin feshedildiğini söylemişti.

Kuntz ise ayrılık açıklamasında, "Bazen futboldan daha önemli şeyler vardır. Şu anda benim için durum böyle. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ve buna saygı gösterilmesini rica ediyorum. Kulübe harika 1.5 yıl için teşekkür ediyorum. Takıma ve tüm çalışanlara gelecekte başarılar diliyorum." demişti.

Eylül 2021 - Eylül 2023 arasında A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran 63 yaşındaki Stefan Kuntz, daha sonra Mayıs 2024'te Hamburg'ta göreve başlamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
