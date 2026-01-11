Inter, Hakan Çalhanoğlu ile masaya oturuyor!

Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için harekete geçmeye hazırlanıyor.Milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak ve Hakan Çalhanoğlu'nun kontratını uzatmak isteyen Inter, Hakan ile önümüzdeki haftalarda masaya oturmayı planlıyor.İtalya'dan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, 31 yaşındaki futbolcu ile önümüzdeki haftalarda yeni sözleşme görüşmelerine başlamak istiyor.Inter, mevcut sözleşmesi 2027 yılında bitecek Hakan'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmayı planlıyor.Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter forması altında çıktığı 21 maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı.