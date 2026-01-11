11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
3-063'
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
0-071'
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Inter, Hakan Çalhanoğlu ile masaya oturuyor!

Inter, önümüzdeki haftalarda Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme görüşmelerine başlamayı planlıyor.

calendar 11 Ocak 2026 14:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Inter, Hakan Çalhanoğlu ile masaya oturuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için harekete geçmeye hazırlanıyor.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞME

Milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak ve Hakan Çalhanoğlu'nun kontratını uzatmak isteyen Inter, Hakan ile önümüzdeki haftalarda masaya oturmayı planlıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK!

İtalya'dan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, 31 yaşındaki futbolcu ile önümüzdeki haftalarda yeni sözleşme görüşmelerine başlamak istiyor.

INTER İLE MEVCUT SÖZLEŞMESİ


Inter, mevcut sözleşmesi 2027 yılında bitecek Hakan'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmayı planlıyor.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter forması altında çıktığı 21 maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.