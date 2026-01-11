Acun Ilıcalı: 'Bu sezon ilk kez başarmak istiyorum'

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bugün (Pazar) saat 17.30'da FA Cup 3. tur maçında Blackburn Rovers ile karşılaşacak. Acun Ilıcalı, bu maç öncesi açıklamalarda bulundu.Ilıcalı, "sözlerini sarf etti.Acun Ilıcalı, FA Cup'ta turu geçmeleri durumunda ilerleyen turlarda eski teknik direktörleri Liam Rosenior'un başına geçtiği Chelsea ile karşılaşmak istediğini de söyledi.Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı,sözlerini sarf etti.Chelsea, yeni teknik direktörü Liam Rosenior'un ilk maçında FA Cup 3. tur maçında Charlton'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek tur atlamıştı.