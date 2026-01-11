11 Ocak
Acun Ilıcalı: "Bu sezon ilk kez başarmak istiyorum"

Hull City'nin Başkanı Acun Ilıcalı, bu sezon ilk kez FA Cup'ta 3. turun ötesine geçmek istediğini söyledi.

11 Ocak 2026
Haber: Sporx.com dış haberler
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bugün (Pazar) saat 17.30'da FA Cup 3. tur maçında Blackburn Rovers ile karşılaşacak. Acun Ilıcalı, bu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"BU SEZON BAŞARMAK İSTİYORUM"

Ilıcalı, "Neredeyse kulübün sahibi olduğumdan bu yana 3. turu geçemedik. Bu sezon bunu başarmak istiyorum. Kolay olmayacağı bir gerçek. Blackburn iyi bir takım ama biz de öyleyiz." sözlerini sarf etti.

LIAM ROSENIOR İÇİN AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı, FA Cup'ta turu geçmeleri durumunda ilerleyen turlarda eski teknik direktörleri Liam Rosenior'un başına geçtiği Chelsea ile karşılaşmak istediğini de söyledi.

"FİNAL OLURSA ÜZÜLMEYİZ"


Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, "4. veya 5. turda Chelsea ile evimizde veya Stamford Bridge'de karşılaşmak istemem. Blackburn'ü evimizde yenip turu geçersek, bu sezon Liam'ın takımıyla karşılaşmamız gereken tek yer, Mayıs ayında Wembley'de oynanacak FA Cup finali olur. O zaman kaybetsek bile, Wembley'de final oynadığımız için çok üzülmeyiz." sözlerini sarf etti.

Chelsea, yeni teknik direktörü Liam Rosenior'un ilk maçında FA Cup 3. tur maçında Charlton'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

