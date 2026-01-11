CANLI: Barcelona - Real Madrid

El Clasico zamanı: Barcelona - Real Madrid! İspanya Süper Kupası sahibini buluyor.
CANLI | 2. DEVRE
BARCELONA: 3
36' Raphinha
45+4' Robert Lewandowski
73' Raphinha
REAL MADRID: 2
45+2' Vinicius
45+6' Gonzalo
İLK 11'LER
Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski.
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo.
⚽️GOL: 36' Raphinha
📍Barcelona 1-0 Real Madridpic.twitter.com/8ggm6uFZo7
— Sporx (@sporx) January 11, 2026
⚽️GOL: 45+2' Vinicius Junior
📍Barcelona 1-1 Real Madridpic.twitter.com/R2I4j926Vm
— Sporx (@sporx) January 11, 2026
⚽️GOL: 45+4' Robert Lewandowski
📍Barcelona 2-1 Real Madridpic.twitter.com/OhlcH0Iso9
— Sporx (@sporx) January 11, 2026
⚽️GOL: 45+6' Gonzalo Garcia
📍Barcelona 2-2 Real Madridpic.twitter.com/v9UdUeCxfc
— Sporx (@sporx) January 11, 2026
⚽️GOL: 73' Raphinha
📍Barcelona 3-2 Real Madridpic.twitter.com/QjtMfrE5bD
— Sporx (@sporx) January 11, 2026
