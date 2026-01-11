11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-177'
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
1-08'
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-170'
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Kars'ta Sarıkamış şehitleri Yahni Dağı'nın zirvesinde anıldı

Kars'ta dağcılar, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılında kar yağışı altında Yahni Dağı'nın 2 bin 254 metrelik zirvesine çıkarak şehitleri andı.

calendar 11 Ocak 2026 16:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kars'ta Sarıkamış şehitleri Yahni Dağı'nın zirvesinde anıldı
Kars'ta dağcılar, Sarıkamış şehitlerini kar yağışı altında tırmandıkları 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı zirvesinde andı.

Kars Dağcılar Arama Kurtarma Kulübü (KARSDAK) üyeleri, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla Yahni Dağı'na tırmandı. 

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı altında zirveye yürüyen 5 dağcı, burada şehitleri andı.

KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, kar yağışı altında zirveye çıkarak şehitleri andıklarını söyledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
