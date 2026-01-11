11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-176'
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
0-07'
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-169'
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de de şampiyon olarak ilki başarmak istiyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, WSBK'de kazandığı 3 şampiyonluğun ardından MotoGP'ye geçerek zorlu ilk sezon sonrası hedefinin MotoGP'de de dünya şampiyonu olup kariyerini zirvede tamamlamak olduğunu söyledi.

calendar 11 Ocak 2026 15:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de de şampiyon olarak ilki başarmak istiyor
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK ) ardından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda da şampiyonluğa ulaşarak iki organizasyonda aynı başarıyı gösteren ilk sporcu olmak istiyor.

Milli motosikletçi Toprak, WSBK'de 2021 ve 2024'ün ardından 2025 sezonunda da şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

WSBK'de boy gösterdiği 8 yıla 3 şampiyonluk sığdıran başarılı 29 yaşındaki Toprak, bu sezon motosiklet serilerinin en üst klasmanı MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yer alacak ilk Türk sporcu olacak.


Toprak, MotoGP'de ilk yarışına 1 Mart'ta Tayland Grand Prix'sinde çıkacak.

- "MotoGP'de başarılı bir sezon geçirmek istiyorum"

Başarılı motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sponsorluk imza töreni için gittiği Adana'da AA muhabirine, geçen sezonun oldukça stresli geçtiğini söyledi.

Geçen sezon İspanya'daki son etabının Superpole yarışında en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın çarpması sonucu mücadeleyi tamamlayamadığını anımsatan Toprak, "Kazadan sonra son yarışta dikkatli bir şekilde yarışı bitirmeye çalıştım ve şampiyonluğu elde ettik. Hedefimiz dünya şampiyonu olup MotoGP'ye gitmekti. Şampiyonluk da bize nasip oldu." dedi.

WSBK'de aldığı 3 şampiyonluğun ardından artık yapabileceği bir şeyin kalmadığını düşündüğünü vurgulayan Toprak, bu nedenle MotoGP'ye geçmeye karar verdiğini dile getirdi.

Toprak, MotoGP'ye orada yarışan ilk Türk olma düşüncesiyle geçmediğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Ben sadece 'Süperbike'da yapacağımız yaptık MotoGP'de de neden şampiyonluk olmasın.' düşüncesiyle MotoGP'ye geçiyorum. MotoGP'de başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Tabii ki de ilk sezon çok zorlu olacak. 2027'nin bizim için daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü yeni kurallar geliyor. Motosiklet gücü 1000 cc'den 800 cc'ye düşüyor, lastik firması değişiyor. Bu aslında bizim için güzel bir şey olacak."

- "Başarılı olursam kariyerimi MotoGP'de sonlandırmak istiyorum"

Toprak, herkesin kendisinden büyük bir beklentiyle yarışların başlamasını beklediğini belirten Toprak, "Yaklaşık son 3-4 yıldır WSBK'da 1 ve 2'nci basamaklarda yer alıyorum. MotoGP'de daha başka olacak. MotoGP'de ilk yıl zorlu olacak. Asıl başarıyı 2'nci yıl hedefliyorum. Eğer her şey istediğimiz gibi giderse MotoGP'ye devam etmenin mantıklı olacağını düşünüyorum. Burada başarılı olursam kariyerimi MotoGP'de sonlandırmak istiyorum." diye konuştu.

WSBK'dan MotoGP'ye çok az sporcunun geçtiğini ve bu kişilerin de dünya şampiyonluğu elde edemediğini ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

"MotoGP'de bu işi başarırsak bir ilk olacak. Hem Süperbike'da hem de MotoGP'de dünya şampiyonu olmak inanılmaz bir şey. İnşallah hayalimize ulaşırız. Bugünlere kadar hep emin adımlarla, basamakları çıkarak geldik. MotoGP'ye de aynı şekilde ilerliyoruz. Eğer istediğimiz her şey iyi giderse dünya şampiyonluğunu almak bambaşka bir şey olur. Bunu kendim çok ülkeme kazandırmak istiyorum. Motor sporları ülkemizde çok bilinmiyor. Bu şekilde spora başlayıp MotoGP şampiyonluğunu ülkeme kazandırabilirsem en büyük hedeflerimden birine ulaşmış olacağım."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
