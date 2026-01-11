Nicolo Zaniolo'dan kötü haber!

Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak.
İtalyan futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dizinden bir operasyon geçireceğini ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Zaniolo, "Maalesef Torino maçı öncesi antrenmanda dizimde hafif bir rahatsızlık hissettim ancak takımın galibiyetine katkıda bulunmak için ne pahasına olursa olsun sahada olmak istedim. Şimdi dizimde küçük bir ameliyat geçirmek için bir süre ara vermek zorundayım ancak bu sayede birkaç hafta içinde daha da güçlü bir şekilde sahalara geri dönebileceğim." dedi.
Udinese forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
