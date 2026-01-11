11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-176'
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
0-07'
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-169'
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Nicolo Zaniolo'dan kötü haber!

Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo, dizinden operasyon geçireceğini ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

11 Ocak 2026 16:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nicolo Zaniolo'dan kötü haber!
Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak.

İtalyan futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dizinden bir operasyon geçireceğini ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Zaniolo, "Maalesef Torino maçı öncesi antrenmanda dizimde hafif bir rahatsızlık hissettim ancak takımın galibiyetine katkıda bulunmak için ne pahasına olursa olsun sahada olmak istedim. Şimdi dizimde küçük bir ameliyat geçirmek için bir süre ara vermek zorundayım ancak bu sayede birkaç hafta içinde daha da güçlü bir şekilde sahalara geri dönebileceğim." dedi.


Udinese forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
