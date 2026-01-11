Enes Ünal'dan kötü haber!

Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, sakatlıklardan kurtulamıyor.Uzun süreli sakatlığının ardından yeni süre ve form bulmaya başlayan milli futbolcu, cumartesi günü Newcastle United ile oynanan FA Cup maçında sakatlandı.Newcastle United karşılaşmasında mücadeleye ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 28. dakikada sakatlık yaşamasının ardından yerini Evanilson'a bırakmak zorunda kaldı.Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, maçın ardından Enes Ünal'ın sakatlığıyla ilgili konuştu.İspanyol teknik adam," diye konuştu.Bournemouth forması altında bu sezon 10 maçta 139 dakika süre bulan Enes Ünal, 1 kez ağları havalandırdı.