11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
13:30
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
13:30
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Enes Ünal'dan kötü haber!

Bournemouth forması giyen Enes Ünal, Newcastle United ile FA Cup'ta oynanan maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Milli futbolcu, bir süre sahalardan uzak kalacak.

calendar 11 Ocak 2026 10:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, sakatlıklardan kurtulamıyor.

SAKATLANDI VE OYUNDAN ÇIKTI

Uzun süreli sakatlığının ardından yeni süre ve form bulmaya başlayan milli futbolcu, cumartesi günü Newcastle United ile oynanan FA Cup maçında sakatlandı.

Newcastle United karşılaşmasında mücadeleye ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 28. dakikada sakatlık yaşamasının ardından yerini Evanilson'a bırakmak zorunda kaldı.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA


Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, maçın ardından Enes Ünal'ın sakatlığıyla ilgili konuştu.

İspanyol teknik adam, "Çapraz bağ sakatlığından sonra onu ilk 11'de oynatmaya karar verdik. Sanırım daha önce 30 dakika kadar oynamıştı. Bu maçta da formunu geliştirmeye devam etmesi için 45-50 dakika oynayabileceğini düşündük. Ancak bizim ve onun için talihsiz bir şekilde, bu form kazanma süreci durmak zorunda kalacak ve bir süre sahalardan uzak kalacak." diye konuştu.

Bournemouth forması altında bu sezon 10 maçta 139 dakika süre bulan Enes Ünal, 1 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
