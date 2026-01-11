Beşiktaş'ta David Jurasek geri dönüyor!

Beşiktaş forması giyen David Jurasek, eski kulübü Slavia Prag'a geri dönmeye hazırlanıyor. İspanya'nın Marbella kentinde kamp yapan Slavia'da transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.



Çek basınında yer alan haberlere göre, Slavia Prag ile Benfica arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. 25 yaşındaki sol bekin bu kez kiralık değil, bonservisiyle transfer edilmesi planlanıyor.



4 MİLYON EURO BONSERVİS



Portekiz basınına yansıyan bilgilere göre Slavia'nın bu transfer için yaklaşık 4 milyon euro ödemesi bekleniyor. Anlaşmada ayrıca Benfica'ya, Jurasek'in ilerideki olası satışından %50 pay verilmesi maddesinin de yer aldığı belirtiliyor.

Slavia Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, oyuncuya olan inancını açıkça dile getirerek,ifadelerini kullandı.Jurasek, sezon başında Beşiktaş'a kiralanmış ancak İstanbul ekibinde beklentileri karşılayamamıştı. Siyah-beyazlı forma altında 17 maça çıkan Çek oyuncu, kasım ayından sonra düzenli forma şansı bulamadı ve satın alma opsiyonu kullanılmadı.