Beşiktaş'ta David Jurasek geri dönüyor!

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan David Jurasek, yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeliyle eski kulübü Slavia Prag'a kalıcı olarak dönmeye hazırlanıyor.

11 Ocak 2026 17:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş forması giyen David Jurasek, eski kulübü Slavia Prag'a geri dönmeye hazırlanıyor. İspanya'nın Marbella kentinde kamp yapan Slavia'da transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Çek basınında yer alan haberlere göre, Slavia Prag ile Benfica arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. 25 yaşındaki sol bekin bu kez kiralık değil, bonservisiyle transfer edilmesi planlanıyor. 

4 MİLYON EURO BONSERVİS

Portekiz basınına yansıyan bilgilere göre Slavia'nın bu transfer için yaklaşık 4 milyon euro ödemesi bekleniyor. Anlaşmada ayrıca Benfica'ya, Jurasek'in ilerideki olası satışından %50 pay verilmesi maddesinin de yer aldığı belirtiliyor.



"JURASEK OLMASI GEREKEN YERDE DEĞİL"

Slavia Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, oyuncuya olan inancını açıkça dile getirerek, "David Jurasek, bana göre olması gereken yerde değil. Ayrılırken onun için bazı öngörülerde bulunmuştuk ama çeşitli nedenlerle tavanına ulaşamadı. Potansiyeli daha yüksek. Yeteneği var, en iyi yaşında. Çek futbolu için yeteneğiyle istisnai bir oyuncu. Birbirimize yeniden yardımcı olabiliriz. Yine de nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Jurasek, sezon başında Beşiktaş'a kiralanmış ancak İstanbul ekibinde beklentileri karşılayamamıştı. Siyah-beyazlı forma altında 17 maça çıkan Çek oyuncu, kasım ayından sonra düzenli forma şansı bulamadı ve satın alma opsiyonu kullanılmadı.



  • KL
